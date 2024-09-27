Sony озвучила цены лимитированной юбилейной версии PS5 Pro в серой расцветке в че...

Sony озвучила цены лимитированной юбилейной версии PS5 Pro в серой расцветке в честь 30-летия PlayStationСтали доступны предварительные заказы на PlayStation 30th Anniversary Collection, линейку консолей и аксессуаров в стиле PlayStation One.
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