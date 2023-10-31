Spectator: диверсии Украины обернутся для Запада большими проблемами

Западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами из-за диверсионных действий Украины. Об этом в статье для британского журнала Spectator заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.
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