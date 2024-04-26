Российско-китайские отношения и "иксперды"

Ща по рюмочке и пойдём, ты мне будешь ножи в спину вставлятьРемарка для затравки. Я очень уважаю Анну Шафран, особенно после её выступления на прошлогодней конференции по информационной безопасности (где она, в отличие от многих, озвучивала сугубо практические и насущные вопросы).