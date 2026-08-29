В деле серийных похитителей девушек в Москве появились новые жертвы

НТВ Новые потерпевшие по делу о похищении девушек в Москве. После того, как преступников приговорили к длительным срокам, еще несколько человек нашли в себе силы рассказать о случившемся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Последний путь: к...
- Последний путь: к...
- С пустыми руками:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым