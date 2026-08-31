В Крыму задержаны брат и сестра, уроженцы Львова, по подозрению в государственной измене. Им вменяется передача данных Минобороны России Украине и организация схронов с взрывчаткой.
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Западэнцы неисправимые русофобы. Тем более, в таком почтенном возрасте.