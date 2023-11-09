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«Не жадничайте, балуйте собак!»: чихуахуа Бернард пришел в редакцию Metro вместе с журналистом Алёной

«Не жадничайте, балуйте собак!»: чихуахуа Бернард пришел в редакцию Metro вместе с журналистом Алёной

Любимое блюдо? Паштет из курицы Любимая музыка? Звук открывающегося холодильника Любимая вещь в гардеробе? Летом я не ношу одежду, а зимой – синяя куртка-аляска Чему бы хотел научиться? Лазать по деревьям Что не прочь изменить в себе? Отрастить шерсть на животе Что раздражает в быту? Сквозняк и швабра.

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