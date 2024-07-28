Путин: разработка новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию

Президент России Владимир Путин заявил, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.
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