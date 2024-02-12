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В России выпустят еще одну мобильную ОС на основе AOSP. Этим займется «Аквариус»

В России выпустят еще одну мобильную ОС на основе AOSP. Этим займется «Аквариус»

Российский производитель электроники «Аквариус» начал разработку собственной мобильной операционной системы на основе Android Open Source ProjectКак сообщает «Коммерсантъ», компания планирует устанавливать ОС на свои смартфоны и планшеты для продажи в государственном, корпоративном и потребительском сегменте, а для преференций на госзакупках «Аквариус» собирается внести ее в реестр ПО Минцифры.

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