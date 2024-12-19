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Мода и Шоу-бизнес

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«Это больно», — Бузова о том, как Седокова переживает внезапную смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

«Это больно», — Бузова о том, как Седокова переживает внезапную смерть бывшего мужа Яниса Тиммы

Трагедия в семье Анны Седоковой коснулась всего шоу-бизнеса. Мужа брюнетки Яниса Тимма знали многие представители шоу-бизнеса, отчего им вдвойне больно наблюдать за тем, что сейчас испытывает певицу, провожаю экс-супруга в последний путь.

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