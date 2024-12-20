Mash: ФНС закрыла компанию «Философия ненасилия» иноагента Макаревича

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» (компания, признанная в России иноагентом), связанную с музыкантом Андреем Макаревичем и философом Рубеном Апресяном (оба признаны в России иностранными агентами).