Глава ЦРУ заявил о приостановке обмена разведданными с Украиной

Вашингтон, 5 марта /Синьхуа/ -- Директор Центрального разведывательного управления /ЦРУ/ США Джон Рэтклифф в среду заявил, что Соединенные Штаты приостановили передачу разведданных Украине, как и поставки оружия в эту страну, которая находится в состоянии войны с Россией.
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