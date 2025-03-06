Глава ЦРУ заявил о приостановке обмена разведданными с Украиной

Вашингтон, 5 марта /Синьхуа/ -- Директор Центрального разведывательного управления /ЦРУ/ США Джон Рэтклифф в среду заявил, что Соединенные Штаты приостановили передачу разведданных Украине, как и поставки оружия в эту страну, которая находится в состоянии войны с Россией.