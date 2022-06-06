Военное обозрение

2 984 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    И это факт, а вот чем компенсируют себе США поставки тяжелой нефти это большой вопрос, а зима не за горами и мазут ой...СМИ США: Индия хо...
  • Михаил Бутов
    Слова Лаврова да Богу в уши. ---Только что-то пока за 3,5 месяца от Донецка и прочих, рядом находящихся городов, наци...Лавров: Чем дальн...
  • Виктор Гутман
    "...денацифицирован....", "не пережил столкновения..." Не надо  иронии:  УНИЧТОЖЕН! Как и должно было быть.В Северодонецке д...

Обычная история: как украинские Javelin оказались в Сирии

Обычная история: как украинские Javelin оказались в Сирии

Украинский культ Javelin проявляется и таким образом. Маразм становится понятен, если знать, сколько бандеровцы зарабатывают на перепродаже данных ПТУРов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх