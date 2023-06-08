ВСУ вводят резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на запорожском фронте

Враг вводит резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на Запорожском фронте Днем 7 июня под г. Орехов враг провел разведки боем и с вечера много часов вел артподготовку до самой ночи, пытаясь подавить наши огневые точки.
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