Русская весна

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ВСУ вводят резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на запорожском фронте

ВСУ вводят резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на запорожском фронте

Враг вводит резервы, пытаясь прорвать нашу оборону на Запорожском фронте Днем 7 июня под г. Орехов враг провел разведки боем и с вечера много часов вел артподготовку до самой ночи, пытаясь подавить наши огневые точки.

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