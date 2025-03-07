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В университете «Сириус» придумали, как заставить жир в теле человека сжигать лишние калории

В университете «Сириус» придумали, как заставить жир в теле человека сжигать лишние калории

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» запатентовали новый способ борьбы с ожирением. Он предполагает доставку специального гена в жировые клетки, который заставляет их сжигать калории, рассказали в университете «Сириус».

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