SEMA: карбон, сварка, болгарка, безумные свапы и многое другое

Всякий раз, когда команда «Мотора» берётся за обзор выставки тюнинга SEMA в Лас-Вегасе, мы убеждаемся: нельзя объять необъятное! Нельзя, но очень хочется — ведь количество интересных проектов на этом автошоу в «Городе Греха» всегда зашкаливает.