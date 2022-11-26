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SEMA: карбон, сварка, болгарка, безумные свапы и многое другое

SEMA: карбон, сварка, болгарка, безумные свапы и многое другое

Всякий раз, когда команда «Мотора» берётся за обзор выставки тюнинга SEMA в Лас-Вегасе, мы убеждаемся: нельзя объять необъятное! Нельзя, но очень хочется — ведь количество интересных проектов на этом автошоу в «Городе Греха» всегда зашкаливает.

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