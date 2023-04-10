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Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о Третьей мировой войне, не пояснив, что он имеет в виду

Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о Третьей мировой войне, не пояснив, что он имеет в виду

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social сделал заявление о Третьей мировой войне, не пояснив, что он имеет в виду.

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