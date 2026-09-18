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Царьград

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МВД раскрыло условия для добровольного отказа от преступления

МВД раскрыло условия для добровольного отказа от преступления

Министерство внутренних дел России разъяснило, при каких условиях возможно избежать уголовной ответственности за преступление, если оно было прекращено добровольно.

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