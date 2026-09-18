МВД раскрыло условия для добровольного отказа от преступления

Министерство внутренних дел России разъяснило, при каких условиях возможно избежать уголовной ответственности за преступление, если оно было прекращено добровольно.
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