Нардеп Дубинский сообщил, что Путин всех переиграл

Президент России Владимир Путин снова всех переиграл. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, комментируя телефонный разговор российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом.
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