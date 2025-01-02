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Петербургский дневник

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Председатель Жилищного комитета Петербурга рассказал о приоритетах городской уборки

Председатель Жилищного комитета Петербурга рассказал о приоритетах городской уборки

Главная задача – борьба с гололедицей Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Денис Удод рассказал о приоритетных задачах при уборке снега в городе.

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