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Миллионы русских полегли за город, который отдадут мигрантам? Бастрыкин поставил ультиматум – диаспоры схватились за голову

Миллионы русских полегли за город, который отдадут мигрантам? Бастрыкин поставил ультиматум – диаспоры схватились за голову

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Комментарии
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Геннадий Сытник
В смысле? Прохвэссору хату не ломали, кувалдой не махали всё тихо?
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3 час.
ВП
Вероника Пропись
Мы помогаем бедным и голодным азиатам! Только посмотрите, какие у них деньжищи! Это кто бедные, если посмотреть! Вот и задают их дети вопросы: почему вы умные, много знаете , а бедные. Вот и вывод; а зачем учить язык, быть образованными, если у них и так всё хорошо. Без нашего языка в нашей стране с такими деньжищами!
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1 час.
Александр
Такого факта нет.Только россказни безымянного профессора.Вернее,автора этой заметки.В другой заметке говорилось,что пострадал только ящик с инструментами работяг.
Ответить
39 мин.
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