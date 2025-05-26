Миллионы русских полегли за город, который отдадут мигрантам? Бастрыкин поставил ультиматум – диаспоры схватились за голову

ВП

Вероника Пропись

Мы помогаем бедным и голодным азиатам! Только посмотрите, какие у них деньжищи! Это кто бедные, если посмотреть! Вот и задают их дети вопросы: почему вы умные, много знаете , а бедные. Вот и вывод; а зачем учить язык, быть образованными, если у них и так всё хорошо. Без нашего языка в нашей стране с такими деньжищами!