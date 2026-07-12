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Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

  Подобное тянется к подобному. Если замуж выходишь на катафалке, участвуешь в сатанинских перфомансах, водишь дружбу с чертями, то и общие друзья всегда найдутся с иудейскими оккультистами.

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Комментарии
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Misha Glusch
загнанных кривоногих лошадей пристреливают...
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4 н.
Александр Пятнистый
ну зачем стрелять? Автокатастрофа, авиа катастрофа, а с овальным ка? Тут все хорошо, но замечательно было бы &quot;всех блох одни щелчком&quot; и мамашу, и отпрыска, и саму кривоногую лошадь
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4 н.
Александр Ляшенко
бытовой газ, хлопок, и вместе с мужем-идиотом и падлой матерью-тещей на встречу с Господом на исповедь за их подлость земную.👍👍👍
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3 н.