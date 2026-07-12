Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...

Александр Пятнистый

ну зачем стрелять? Автокатастрофа, авиа катастрофа, а с овальным ка? Тут все хорошо, но замечательно было бы "всех блох одни щелчком" и мамашу, и отпрыска, и саму кривоногую лошадь