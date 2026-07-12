Подобное тянется к подобному. Если замуж выходишь на катафалке, участвуешь в сатанинских перфомансах, водишь дружбу с чертями, то и общие друзья всегда найдутся с иудейскими оккультистами.
Мерзавка Собчак: Подобное тянется к подобному...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
загнанных кривоногих лошадей пристреливают...
Ответить
4 н.
Александр Пятнистый
ну зачем стрелять? Автокатастрофа, авиа катастрофа, а с овальным ка? Тут все хорошо, но замечательно было бы "всех блох одни щелчком" и мамашу, и отпрыска, и саму кривоногую лошадь
Ответить
4 н.
Александр Ляшенко
бытовой газ, хлопок, и вместе с мужем-идиотом и падлой матерью-тещей на встречу с Господом на исповедь за их подлость земную.👍👍👍
Ответить
3 н.
Свежие комментарии