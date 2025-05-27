«Все равно пойдешь к людям»: психолог об одиночестве Анны Асти

Одиночество певицы Анны Асти — это защитная реакция, которая вскоре пройдет. Об этом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на Всероссийской церемонии награждения в области бизнеса, культуры и образования.
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