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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Бивол: «По итогам боя Фьюри и Нганну у меня возникло ощущение, что Усик – явный фаворит поединка с Тайсоном»

«Учитывая образ жизни Тайсона [Фьюри], я был удивлен его боем с Нганну в какой-то степени. Он не так серьезно относится к подготовке, как многие другие боксеры и так далее.

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