Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО© РИА Новости / Александр ГальперинВчера 9,3K прочитали Российские военнослужащие группировки "Центр" освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР, подразделения сил "Юга" взяли под контроль железнодорожную станцию Выемка в ДНР, сообщило Минобороны.