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Пронько: Министры и олигархи не заметили рост цен в России – просто сказка

Пронько: Министры и олигархи не заметили рост цен в России – просто сказка

Вы не поверите, но по версии высокопоставленных чиновников рост цен в России "некритический". Да, признают слуги народа, инфляция растёт, но проводимая индексация социальных выплат и рост зарплат, о котором постоянно сообщает Росстат, позволяют гражданам страны не замечать растущие цены и тарифы.

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