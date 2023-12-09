Пронько: Министры и олигархи не заметили рост цен в России – просто сказка

Вы не поверите, но по версии высокопоставленных чиновников рост цен в России "некритический". Да, признают слуги народа, инфляция растёт, но проводимая индексация социальных выплат и рост зарплат, о котором постоянно сообщает Росстат, позволяют гражданам страны не замечать растущие цены и тарифы.