Дом-интернат загорелся в Пермском крае из-за неосторожности при курении

Пожар вспыхнул на территории Соликамского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Причиной появления огня стала неосторожность при курении, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.
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