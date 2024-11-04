Либо свихнулась, либо под чем-то. В Британии призвали изолировать Лиз Трасс

Британцы пытаются делать вид, что Лиз Трасс никогда не существовало, пишет Guardian. По мнению автора, бывший премьер министр Великобритании либо потеряла рассудок, либо принимает серьезные препараты, так как ее действия не поддаются разумному объяснению.
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