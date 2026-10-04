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Царьград

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Петербург 4 октября накроют дожди при +16 градусах

Петербург 4 октября накроют дожди при +16 градусах

В воскресенье, 4 октября, в Петербурге ожидается облачная погода с дождями, которые к вечеру усилятся, а воздух прогреется до +14…+16 градусов.

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