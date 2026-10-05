Во Франции похитили книгу весом 210 кг с обложкой работы Дали

В городе Иссуар в центральной части Франции похитили «Апокалипсис» Жозефа Форе — уникальную книгу с бронзовой обложкой работы Сальвадора Дали.
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