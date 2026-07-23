RBC Capital Markets повысил рейтинг Equinor на фоне улучшения перспектив европейского газового рынка

Аналитики RBC Capital Markets повысили рекомендацию по акциям норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA с уровня «хуже рынка» до «на уровне рынка», одновременно увеличив целевую цену бумаг с 360 до 420 норвежских крон.
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