MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RBC Capital Markets повысил рейтинг Equinor на фоне улучшения перспектив европейского газового рынка

RBC Capital Markets повысил рейтинг Equinor на фоне улучшения перспектив европейского газового рынка

Аналитики RBC Capital Markets повысили рекомендацию по акциям норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA с уровня «хуже рынка» до «на уровне рынка», одновременно увеличив целевую цену бумаг с 360 до 420 норвежских крон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии