В Туле наградили лучших работников сферы услуг и торговли

24 июля в Тульской области отметили День работника торговли. Министр развития предпринимательства и торговли региона Александр Ильинский вручил государственные и региональные награды лучшим сотрудникам отрасли и озвучил ключевые цифры развития потребительского рынка.
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