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Воздушный обман: Украина и США дорабатывают прекращение огня с Россией

Воздушный обман: Украина и США дорабатывают прекращение огня с Россией Представители Украины и США продолжают обсуждать вариант взаимного прекращения огня (перемирия) в небе с РФ в рамках текущих в.

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