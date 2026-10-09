У острова Русский обнаружили редкого морского червя длиной около сантиметра

Подводный фотограф Сергей Труболыс запечатлел в водах Японского моря возле острова Русский редкого плоского червя псевдоцеруса японского, сообщает ИА PrimaMedia.
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