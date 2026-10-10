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Царьград

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В Туапсе упали обломки беспилотника: пострадал один человек

В Туапсе упали обломки беспилотника: пострадал один человек

В результате падения фрагментов беспилотника в Туапсе 9 октября пострадал один человек, его госпитализировали; обломки также вызвали возгорание на горном склоне, которое уже потушено.

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