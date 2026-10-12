Почему мы не додумались об этом раньше? Потолочная сушилка для белья круче обычной

Сушилка для белья занимает много места в квартире. И некрасиво это — спотыкаться о нее и отодвигать, когда нужно подойти к балкону или шкафу.
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