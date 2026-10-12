Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Почему мы не додумались об этом раньше? Потолочная сушилка для белья круче обычной

Почему мы не додумались об этом раньше? Потолочная сушилка для белья круче обычной

Сушилка для белья занимает много места в квартире. И некрасиво это — спотыкаться о нее и отодвигать, когда нужно подойти к балкону или шкафу.

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