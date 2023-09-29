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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роб Пелинка о подходе Леброна к тренировкам: «Это ошеломляет. Особенно для игрока, который готовится к 21 сезону»

Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка отметил особенный подход к работу и профессионализм 38-летнего Леброна Джеймса.

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