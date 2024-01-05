Эксперт: рост заболеваемости ОРВИ в России ожидается после новогодних каникул

В России после новогодних праздников ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями. Это происходит ежегодно, рассказал директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
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