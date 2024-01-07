World of Warcraft помогла полиции разыскать похищенную девочку Недавно многопользо...

World of Warcraft помогла полиции разыскать похищенную девочкуНедавно многопользовательская ролевая игра World of Warcraft помогла американской полиции отыскать похищенную 16-летнуюю девочку, которую незаконно скрывал у себя дома 31-летний мужчина.
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