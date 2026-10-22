С 23 по 27 октября проходят матчи седьмой недели регулярного чемпионата НФЛ . Национальная футбольная лига (НФЛ) Регулярный чемпионат 7-я неделя 23 октября, пятница Чикаго – Нью-Ингленд – 03.
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