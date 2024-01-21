Симоньян назвала место начала третьей мировой войны

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, давая интервью в программе «Право знать» на ТВЦ, выразила мрачные предсказания о возможности начала третьей мировой войны, беря во внимание обострившийся конфликт на Ближнем Востоке.
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