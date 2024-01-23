А-ля котлеты « До зарплаты далеко». Быстро и вкусно

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, о котором я вспомнила переглядывая старые фотографии. Такие котлеты часто готовила мама моей подруги в то время, когда по пол года не выплачивали ни зарплаты, ни пенсии.
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