Впервые за пять месяцев «Вояджер-1» возобновил отправку технических сообщений на Землю

Зонд «Вояджер-1», взгляд художника / © NASA / JPL-Caltech Инженеры долго разбирались в проблеме, пока не установили, что около 3% рабочей памяти аппарата было повреждено воздействием космических лучей или просто изношенностью блока, поэтому компьютер не мог корректно выполнять операции.