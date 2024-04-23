Впервые за пять месяцев «Вояджер-1» возобновил отправку технических сообщений на Землю

Зонд «Вояджер-1», взгляд художника / © NASA / JPL-Caltech Инженеры долго разбирались в проблеме, пока не установили, что около 3% рабочей памяти аппарата было повреждено воздействием космических лучей или просто изношенностью блока, поэтому компьютер не мог корректно выполнять операции.
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