Зачем вводят единый QR-код: для оплаты покупок придумали классный способ – легко и карточка даже не нужна Ольга БезродняяВ ближайшем будущем единый QR-код для оплаты покупок станет самым популярным способом расчетов, обгоняя привычные методы, такие как наличные и банковские карты.
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