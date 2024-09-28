Зачем вводят единый QR-код: для оплаты покупок придумали классный способ – легко и карточка даже не нужна Ольга БезродняяВ ближайшем будущем единый QR-код для оплаты покупок станет самым популярным способом расчетов, обгоняя привычные методы, такие как наличные и банковские карты.