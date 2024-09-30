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Израиль атаковат виллу брата президента Сирии. Связь потеряна

Израиль атаковат виллу брата президента Сирии. Связь потеряна

Израильские военные атаковали виллу брата сирийского лидера Махера Асада.Появились данные об израильском налёте на виллу брата президента Сирии Махера Асада.

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