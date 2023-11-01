Скончался второй в мире человек с пересаженным сердцем свиньи

Второй в мире человек, которому пересадили сердце свиньи, скончался. Как сообщает Daily Mail, 58-летний Лоуренс Фосетт в прошлом месяце перенес операцию по трансплантации в Медицинском центре Университета Мэриленда.
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