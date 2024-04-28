Военэксперт Михайлов: поставки 800 дронов Vector хватит ВСУ на неделю

Военный аналитик Александр Михайлов высказал мнение, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны уничтожить поставку из 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, которые Киев запросил у Германии, за одну неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии