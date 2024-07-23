Борьбу с масштабным пожаром продолжили спасатели в Николаевской области

Николаев, Украина, 23 июля, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Масштабный пожар на открытой местности площадью в 30 гектаров полыхает в Николаевской области на Украине, спасатели ведут с ним борьбу уже несколько часов.
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