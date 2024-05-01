В правительстве Камчатского края озвучили программу празднования Дня Победы

Заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич в ходе всенародного патриотического марафона “Территория единства” рассказал о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках празднования 79-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне.