РБК: Россия локализовала упаковку почти для всех продуктов, несмотря на санкции

В России удалось преодолеть кризис в индустрии упаковки для продуктов питания, несмотря на санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).
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