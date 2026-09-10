Небольшая облачность ожидается в столичном регионе 10 сентября

В четверг, 10 сентября, в Москве воздух прогреется до 24–26 градусов, а в Подмосковье — до 22–27 градусов выше нуля.
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